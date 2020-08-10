В Індії через зсув ґрунту загинули понад 40 осіб

Щонайменше 43 людини загинули та 11 постраждали в результаті зсуву ґрунту в індійському південно-західному штаті Керала.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що серед загиблих є троє дітей. Усіх потерпілих направлено до лікарні.

Рятувальники розшукують ще щонайменше 25 людей.

Зсув ґрунту стався в результаті потужних злив і накрив район, де мешкали збирачі чаю. Десятки будинків були зруйновані.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня в індійському штаті Керала пасажирський літак Air India під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився на частини. На борту перебувала 191 людина, зокрема 10 немовлят. Унаслідок аварії загинуло 18 осіб. Катастрофа сталася під час сильного дощу на слизькій злітно-посадковій смузі.

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