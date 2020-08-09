В Індії почали експертизу "чорної скриньки" літака Air India Express

Індійські слідчі почали вивчати дані чорної скриньки Боїнга-737, який 7 серпня переїхав злітно-посадкову смугу, зазнавши аварії, внаслідок чого загинули 18 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New Daily.

Літак Air India Express, який евакуював громадян Індії з Дубаю у зв'язку з пандемією коронавірусу, під час зливи переїхав злітно-посадкову смугу на міжнародному летовищі Калікут біля міста Кожикоде.

Керівник Генерального управління цивільної авіації Індії Аніл Кумар заявив, що країна відкриє відновлені стенограми з чорної скриньки літака міжнародним слідчим, а також виробнику машини - компанії Boeing. "Лише після здійснення неупередженого аналізу ми зможемо сказати, що саме сталося", - сказав Кумар.

Як повідомлялося, 7 серпня в індійському штаті Керала пасажирський літак Air India під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився на частини. На борту перебувала 191 людина, зокрема 10 дітей.

Фото: ЕТ