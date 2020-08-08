Авіакатастрофа в Індії: рятувальники знайшли "чорні скриньки"
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Укрінформ
Рятувальники знайшли бортові самописці літака авіакомпанії Air India, що 7 серпня зазнав аварії під час посадки в індійському штаті Керала.
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Hindustan Times із посиланням на Агентство з розслідування авіаційних подій (AAIB)
"Чорні скриньки", де зберігаються записи розмов пілотів і цифровий реєстратор польотних даних, відправили у Делі для подальшого вивчення.
Як повідомлялося, 7 серпня в індійському штаті Керала пасажирський літак Air India під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на дві частини. Найімовірніше, проблема була пов’язана з шасі літака. На борту перебували 174 пасажири, 10 дітей, два пілоти і п’ять бортпровідників.
Наразі індійські ЗМІ повідомляють про щонайменше 20 загиблих і 140 поранених.
Фото: Твіттер