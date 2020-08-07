В Індії літак розпався на дві частини при посадці

Літак авіакомпанії Air India Express, на борту якого перебувала 191 людина, зазнав аварії при посадці на летовище в штаті Керала в Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NDTV.

Аварія літака, що летів з Дубая, сталася о 19.40 за місцевим часом.

За попередніми даними, понад 30 пасажирів літака доставлені до лікарні після того, як літак розпався на дві частини під час посадки. Наразі на місці події триває рятувальна операція

В авіакомпанії заявили, що літак, очевидно, переїхав злітно-посадкову смугу, оскільки злива погіршила видимість.

Video of the Air India Express crash. pic.twitter.com/E22G409eYV — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 7, 2020

Офіційного повідомлення щодо кількості жертв поки не надходило, однак певна кількість людей отримала ушкодження, повідомляється, що пілот літака загинув.

Фото: PTI