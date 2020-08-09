У Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Нагасакі

Японське місто Нагасакі вшанувало пам'ять загиблих під час атомного бомбардування 75 років тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kyodo.

Мер Нагасакі в неділю час меморіальної церемонії закликав японський уряд проявити ініціативу на тлі відсутності глобального лідерства щодо створення світу, вільного від ядерної зброї. Він звернувся до уряду з проханням підписати та ратифікувати угоду ООН про заборону ядерних арсеналів, що була ухвалена 2017 року, але ще не набула чинності.

Після того, як відбулася хвилина мовчання о 11:02 ранку - точний час бомбардування міста 9 серпня 1945 року, мер Нагасакі зазначив, що останнім часом ядерні держави "повертаються до обіцянки" роззброїтися, та закликав міжнародне співтовариство дослухатися до закликів постраждалих від атомної зброї якнайшвидше зробити угоду чинною.

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Як повідомлялося, у серпні 1945 року США застосували ядерну зброю, щоб схилити Японію до капітуляції у Другій світовій війні. 6 серпня Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу "Малюк". В результаті ударної хвилі загинули близько 70 тис. мирних жителів, ще 200 тис. осіб померли від наслідків ядерного опромінення.

Через три дні, 9 серпня, ще одну американську атомну бомбу було скинуто на місто Нагасакі, що спричинило загибель ще близько 74 тисяч осіб.

Фото: Kyodo