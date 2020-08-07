Авіакатастрофа в Індії: щонайменше 16 загиблих

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули унаслідок інциденту, а 123 інших пасажири отримали ушкодження. Старший офіцер поліції штату Керала Абдул Карім заявив, що щонайменше 15 постраждалих перебувають у критичному стані, рятувальні операції на місці події вже закінчилися.

У Міністерстві цивільної авіації додали, що не було виявлено пожежі на літаку Boeing 737 після його приземлення та розбиття на дві частини.

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Як повідомлялося, літак авіакомпанії Air India Express, на борту якого перебувала 191 людина, зазнав аварії при посадці на летовище в штаті Керала в Індії. Аварія літака, що летів з Дубаїв, сталася у п'ятницю о 19.40 за місцевим часом.

Фото: РТІ