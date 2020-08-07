Авіакатастрофа в Індії: щонайменше 16 загиблих
Укрінформ
На півдні Індії літак Air India Express з'їхав зі злітно-посадкової смуги та розколовся надвоє під час посадки у п'ятницю, щонайменше 16 людей загинули.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули унаслідок інциденту, а 123 інших пасажири отримали ушкодження. Старший офіцер поліції штату Керала Абдул Карім заявив, що щонайменше 15 постраждалих перебувають у критичному стані, рятувальні операції на місці події вже закінчилися.
У Міністерстві цивільної авіації додали, що не було виявлено пожежі на літаку Boeing 737 після його приземлення та розбиття на дві частини.
Як повідомлялося, літак авіакомпанії Air India Express, на борту якого перебувала 191 людина, зазнав аварії при посадці на летовище в штаті Керала в Індії. Аварія літака, що летів з Дубаїв, сталася у п'ятницю о 19.40 за місцевим часом.
Фото: РТІ