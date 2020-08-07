США погрожують санкціями німецьким портам через Nord Stream 2

Три американські сенатори-республіканці погрожують німецьким портам суворими санкціями через їх роль у будівництві газопроводу Nord Stream 2.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє ділове видання Handelsblatt.

Троє сенаторів - Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон - написали минулої середи листа, в якому погрожують поромному порту Сассніц у землі Мекленбург-Передня Померанія, а також порту Мукран, який вважається підрозділом Сассніца, жорсткими комерційними та фінансовими санкціями через допомогу у прокладанні труб та надання стоянки російським кораблям-трубопрокладникам.

Зокрема, в листі йдеться про те, що «членам правління, керівникам та акціонерам компанії Fährhafen Sassnitz GmbH буде заборонено в'їзд до Сполучених Штатів, а будь-яке майно чи інтерес до майна, який ті мають у зоні відповідальності США, будуть заморожені». До того ж, американським громадянам та компаніям також буде заборонено працювати з портами, якщо вони продовжать надавати товари, послуги та підтримку проєкту газогону, що може призвести до «знищення майбутньої фінансової прибутковості компанії».

Міністерство закордонних справ ФРН відповіло різкою критикою на лист. Статссекретар відомства Нільс Аннен назвав такі погрози та їх тон «абсолютно недоречними». «Політика США із застосування екстериторіальних санкцій щодо близьких партнерів та союзників є серйозним втручанням у наш національний суверенітет», - заявив дипломат. Він пообіцяв, що Німеччина використовуватиме своє головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року для «зміцнення суверенітету Європи та подальшого розвитку інструментів, таких як регулювання блокування». Європа не повинна дозволяти шантажувати себе, додав Аннен.

Голова Комітету з економіки Бундестагу Клаус Ернст закликав федеральний уряд вжити контрзаходів проти США, наприклад, запровадити "каральні тарифи" проти американського зрідженого газу.

Труби, необхідні для завершення будівництва трубопроводу, зберігаються в порту Мукран на острові Рюген. Там же знаходяться два російські судна, які мають завершити трубопровід після того, як від участі у роботах після запровадження санкцій США відмовилися західні компанії.

Із 1220 кілометрів газогону добудувати залишилося 160 км.

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Як повідомлялося, проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.