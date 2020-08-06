Троє підлітків з автоматом АК-47 проникли на територію маєтку Трампа

На територію маєтку президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, що у Палм-Біч (штат Флорида), проникли троє підлітків, озброєні автоматом АК-47.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Речник поліції Палм-Біч Майкл Огроднік заявив, що трьох 15-річних хлопців затримали невдовзі після того, як вони потрапили на територію курорту і викинули рюкзак, в якому був АК-47 із 14 патронами.

Повідомляється, що підлітки перелізли через огорожу Мар-а-Лаго, рятуючись від переслідування поліції. Вони залишили автомобіль біля Мар-а-Лаго, коли побачили ще одне поліцейське авто, і проникли на територію курорту.

За словами представника поліції, хлопці не знали, де вони опинилися.

«Вони не намагалися проникнути в будівлю, а лише перебралися через огорожу, щоб сховатися», — сказав він.

В момент інциденту ані президент США, ані члени його родини не перебували на курорті.

Підлітків узяли під варту, вони очікують рішення суду.