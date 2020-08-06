Світовий банк готовий допомогти у залученні коштів на відновлення Бейрута

Світовий банк готовий допомогти уряду Лівану у залученні коштів, проведенні експертної оцінки збитку та розробці плану щодо відновлення Бейрута після вибухів у порту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Світового банку.

«Спираючись на світовий досвід країн, які потерпіли в результаті надзвичайних ситуацій, група Світового банку готова направити своїх експертів для проведення швидкої оцінки збитків і потреб і розроблення плану реконструкції відповідно до міжнародних стандартів... Крім того, група Світового банку відкрита для активної участі спільно з ліванськими партнерами з метою мобілізації державної і приватної фінансової підтримки для реконструкції», — йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня внаслідок потужних вибухів у порту Бейрута загинуло 135 осіб, ще близько 5 тис. людей поранено. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто зниклих безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнуло 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.