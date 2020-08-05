Керівництво порту в Бейруті відправляють під домашній арешт на час розслідування вибухів

Кабінет міністрів Лівану наказав відправити під домашній арешт посадовців, які відповідали за порт Бейрута, в якому у вівторок сталися потужні вибухи.

Про це заявила міністр у справах біженців Гада Шрейм, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

"Посадовці будуть залишатися у своїх будинках найближчими днями, до завершення розслідування, результати якого будуть опубліковані. Під домашній арешт будуть відправлені всі особи, які займалися зберіганням, охороною і інспекцією вибухових матеріалів в порту Бейрута з 2014 року до сьогодні", - заявила Шрейм.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули 113 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За попередніми оцінками, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів.