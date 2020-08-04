Через ураган "Ісаіас" у Нью-Йорку оголосили штормове попередження

Влада Нью-Йорка оголосила штормове попередження через ураган «Ісаіас».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Управління надзвичайних ситуацій Нью-Йорка.

За даними Національної метеослужби, існує вірогідність сильних опадів та вітрів, які можуть зменшити видимість та створити небезпеку на дорогах протягом усього вівторка через «Ісаіас».

За словами керівника ньюйоркського управління з надзвичайних ситуацій Дайани Крісуелл, жителі міста повинні бути пильними через можливу появу повеней, сильного вітру та пошкодження майна.

Управління з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка повідомило, що сильний вітер очікується в районах Квінс, Бруклін, Мангеттен і Бронкс.

За інформацією CNN, ураган у Нью-Йорку може бути найсильнішим за останні вісім років.

Максимальна швидкість вітру через ураган наразі сягає 135 км/год. За прогнозами, у Нью-Йорку швидкість вітру становитиме 104-112 км/год.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану у Флориді, Південній та Північній Кароліні через "Ісаіас".

Штормові попередження в ніч на 3 серпня діяли вздовж усього узбережжя - від Флориди до Делавера.