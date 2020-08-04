Байден переніс оголошення свого кандидата у віцепрезиденти

Ймовірний кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден переніс оголошення свого віцепрезидента на виборах 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на газету The Washington Post.

Видання зазначає, що кандидат у віцепрезиденти США буде оголошений не раніше ніж через два тижні.

Раніше передбачалося, що Байден назве кандидатуру на цьому тижні. Рішення щодо перенесення оголошення було прийняте через боротьбу, яка загострилася між кандидатками всередині команди Байдена.

Тим часом у Вашингтоні все активніше поширюються чутки про те, що віцепрезидентом у Байдена буде Сьюзан Райс, ексрадниця Барака Обами з національної безпеки.

Нагадаємо: вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

За результатами недавнього опитування від Монмутського університету, Байден на виборах отримає 52%, Трамп - 42%.