У Гамбії ще троє міністрів захворіли на COVID-19

У Гамбії міністри фінансів Мамбуре Нджиє, енергетики Фафа Саніанг й сільського господарства Амі Фабуре захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.

Зазначається, що минулого тижня президент країни Адама Берроу пішов на самоізоляцію після того, як віцепрезидент Гамбії Ізату Турей отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Загалом у країні, з населенням у два мільйони людей, вже зареєстровано 498 випадків захворювання на коронавірус, із яких 9 стали летальними. Такі низькі показники пов’язані з тим, що Гамбія ще у березні закрила кордони й аеропорти, а також обмежила рух громадського транспорту.

Карантинні обмеження в країні стосувалися і шкіл та ринків, також було запроваджено обов'язковий масковий режим.

Як раніше повідомляв Укрінформ, менш як 10% населення світу вже перехворіло на коронавірусну хворобу. Станом на ранок 4 серпня у світі зареєстровано 18 442 382 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 11 672 615 осіб одужали, 697 175 - померли.

Фото: СТК