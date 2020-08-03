Трамп квапить зі створенням флоту криголамів у США

Президент США Дональд Трамп чекає від органів виконавчої влади доповіді про те, як вони можуть створити американський флот криголамів для навігації по Арктиці й Антарктиці з метою зміцнення впливу США у полярних регіонах планети.

Про це йдеться в меморандумі президента, який він надіслав відповідним державним структурам, повідомляє Fox News.

"Трамп у меморандумі наказав Державному департаменту, Міністерству оборони, Міністерству торгівлі та Офісу управління й бюджету Білого дому розглянути можливість для США придбати "щонайменше три важких криголами полярного класу",- йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що зараз США відстає, зокрема, від Росії за кількістю діючих криголамів, і в Вашингтоні вважають цей дефіцит проблемою, оскільки йдеться про енергетичні ресурси та виклики безпеки.

У меморандумі президент також акцентував на можливості використання менших криголамів для підтримки пріоритетів національної безпеки.

Наразі у власності Сполучених Штатів є тільки один важкий криголам USCG Polar Star, а також один криголам середнього класу USCG Healy. Інші кораблі, здатні проходити крізь льодові зони, перебувають у приватній власності в США.

Фото: The White House