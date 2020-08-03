Біля столиці Єгипту автобус впав у канал, є загиблі

Восьмеро людей загинули 2 серпня в районі Ель-Марьют неподалік пірамід Гізи в Єгипті – мікроавтобус, в якому вони їхали, впав у зрошувальний канал.

Про це передає Укрінформ із посиланням на новинний портал Al Youm As Sabi.

За попередніми даними, аварія сталася 2 серпня приблизно о восьмій годині вечора на південь від Каїра, неподалік пірамід Гізи.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у канал. Рятувальникам вдалося визволити з води живими 7 людей, ще 8 – загинули.

Нагадаємо: за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Єгипті в ДТП щорічно гинуть 12 тисяч осіб.

Фото: youm7.com