В Ізраїлі не вщухають протести проти Нетаньягу

Вже декілька тижнів протестувальники збираються щосуботи біля офіційної резиденції глави уряду та вимагають його відставки.

Протест тривав до ранку неділі, поки поліція не розігнала протестувальників, заарештувавши 12 людей.

За даними поліції, ще близько тисячі людей протестували напередодні біля приватної резиденції Нетаньяху в місті Кесарія на узбережжі Середземного моря. Протести також відбулися в Тель-Авіві та інших населених пунктах. До охорони порядку залучили сотні поліцейських, оскільки під час мітингу в Тель-Авіві 28 липня на протестувальників напали, вочевидь, прибічники правих поглядів.

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Сам Нетаньягу 2 серпня назвав "ліві" демонстрації проти нього "інкубаторами коронавірусу". Прем'єр запевнив, що влада не намагається придушити протести. "Ніхто не обмежує демонстрації", - сказав Нетаньягу, додавши, що протестувальникам дозволяють навіть "паралізувати мікрорайони і перекривати перехрестя". За його словами, багато демонстрантів не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції.

Нетаньяху заявив, що не мав наміру коментувати протести, але зробив це лише після того, як міністр оборони Бенні Ганц (колишній суперник Нетаньяху на виборах, з яким чинний прем'єр утворив "надзвичайний" уряд єдності - ред.) назвав право на протести життєвою важливим для демократії.

Демонстранти невдоволені, на їхню думку, хаотичною політикою Нетаньяху у боротьбі з поширенням COVID-19 - ресторани, пляжі та спортивні зали спочатку були закриті, згодом їх відкрили, а потім знову закрили через нове зростання кількості інфікувань. Рівень безробіття в країні перевищує 20 відсотків.

Також Нетаньяху звинувачують у корупції, багато ізраїльтян закликають до його відставки. Нетаньяху відкидає всі звинувачення.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в Ізраїлі з 9-мільйонним населенням офіційно підтвердили більше 72,2 тисяч заражень коронавірусом, 527 смертей та понад 45,6 тисяч випадків одужання.

Як повідомляв Укрінформ, кілька тисяч ізраїльтян вийшли на протести у Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах у суботу, 25 липня, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Фото: Miriam Alster/Flash90