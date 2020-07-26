Кілька тисяч ізраїльтян знову вимагали відставки Нетаньягу

Кілька тисяч ізраїльтян вийшли на протести у Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах у суботу, 25 липня, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Протестувальники звинувачували Нетаньягу у корупції й критикували за політику під час епідемії COVID-19 в країні, повідомляє DW.

У Єрусалимі демонстранти зібралися біля резиденції прем'єра. Вони тримали плакати з написами "Ти корумпований, з нас вже досить тебе" і "Де мораль? Де цінності?".

Також протестувальники виступили проти ухваленого цього тижня закону, який надає уряду особливі повноваження для боротьби з поширенням коронавірусу до кінця 2021 року.

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Протести проти Нетаньягу тривають в Ізраїлі вже декілька тижнів. У травні почалися судові засідання у справі щодо прем'єра Ізраїлю, якому висунули обвинувачення у хабарництві та шахрайстві. Через це багато ізраїльтян закликають до його відставки.

Крім того, демонстранти незадоволені, як вони вважають, хаотичною політикою Нетаньягу у боротьбі з поширенням COVID-19, - ресторани, пляжі та спортивні зали спочатку були закриті, потім відкриті, а потім знову закриті через нове зростання кількості інфікувань.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі з 9-мільйонним населенням офіційно підтвердили понад 60,6 тисячі заражень коронавірусом, 457 смертей та понад 26,9 тисячі випадків одужання.

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