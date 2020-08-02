Жертвами повеней в Афганістані стали 16 осіб

Щонайменше 16 людей загинули унаслідок повеней, спричинених рясними дощами, в афганській провінції Нангархар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє South Asia Monitor.

Повені, спричинені рясними опадами, сталися у п’ятницю ввечері в районі Калатак.

Згідно з даними місцевих чиновників, з 16 жертв стихійного лиха, 15 - це діти, ще четверо осіб отримали травми.

Повені пошкодили десятки будинків, зазначив речник губернатора провінції Нангархар Аттаулла Хог'яні.

Фото: South Asia Monitor