Унаслідок аварії порому неподалік острова Самуї зникли семеро людей

Семеро осіб зникли безвісти унаслідок аварії порому неподалік острова Самуї у провінції Сураттхані у Таїланді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bangkok Post.

Дев'ятеро інших пасажирів вдалося врятувати з порому, що потрапив у потужний шторм, після виходу з Кох-Самуї, в суботу ввечері, повідомляють місцеві ЗМІ.

Пором Raja4 був навантажений сміттям, трьома вантажними машинами та одним пікапом. На борту порома перебувало 11 членів екіпажу, четверо водіїв трьох вантажних автомобілів та пікапа і продавчиня.

Пором вирушив із порту Кох-Самуї о 8.48 вечора за місцевим часом. Близько 10-ї вечора в районі розпочався сильний буревій, пором затонув на відстані близько 2 морських миль від острова Самуї.