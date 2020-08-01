Трамп заробив минулого року не менше $446 мільйонів

Президент США Дональд Трамп заробив не менше 446 млн доларів у 2019 році.

Як передає Укрінформ, Управління з питань етики при уряді США опублікувало фінансовий звіт про доходи американського лідера, оприлюднивши посилання на 78-сторінковий документ у себе у Твіттері.

Зокрема, Дональд Трамп отримав $21,4 млн завдяки своєму курорту Мар-а-Лаго в штаті Флорида і $40,5 млн завдяки прибутку від готелю у Вашингтоні. Гольф-куророт у Флориді приніс президенту США $77,2 млн доларів доходу, а гольф-клуб у Бедмінстері штату Нью-Джерсі - $17,7 млн.

Крім курортів, гольф-клубів і готелів у президента США є й інші джерела доходу, зокрема він отримує більше $100 тисяч на рік у вигляді роялті від книги «Мистецтво угоди».

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Він також отримує пенсії від Гільдії кіноакторів, яка виплатила йому майже $78 тисяч минулого року, і від Американської федерації митців телебачення і радіо, від якої Трамп отримав більше $8700.

Як повідомлялося, Дональд Трамп довго відмовлявся публікувати свої податкові декларації та іншу фінансову звітність після обрання на посаду глави держави. Однак Верховний суд США ухвалив рішення про передачу декларацій президента прокуратурі у Нью-Йорк для визначення того, чи був причетний Трамп до відмивання грошей або незаконного використання службових повноважень.

Фото: The White House