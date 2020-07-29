У Болгарії вже третій тиждень тривають антиурядові протести
Про це повідомляє Novinite.
«Три тижні після початку протестів, організатори готуються до проведення масштабного мітингу у Софії», - йдеться у повідомленні.
Початок акції запланований на 19-ту годину біля будівлі Ради міністрів Болгарії у центрі столиці.
Як зазначається, протестувальники заявили, що впродовж сьогоднішнього дня у Софії будуть проходити акції з блокуванням доріг. Організатори також закликають людей приносити тенти й теплі речі, адже вони налаштовані залишитися біля будівлі уряду до виконання їхніх вимог.
Як повідомлялося, акції протесту почалися в Болгарії після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації президента Румена Радєва, який критикував і звинувачував уряд прем’єра Бойка Борисова у корупції. Крім відставки кабінету, мітингувальники вимагають нових парламентських виборів.
Фото з сайту Novinite