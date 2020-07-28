Експрем’єра Малайзії посадили на 12 років до в'язниці за корупцію

Вищий суд Куалу-Лумпур засудив колишнього прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Разака до 12 років позбавлення волі та штрафу у близько 50 млн доларів за відмивання грошей, зловживання владою та довірою.

Про це повідомляє CNBC.

«У вівторок (28 липня - ред.) колишній прем’єр Малайзії Наджиб Разак засуджений до 12 років позбавлення волі та штрафу у 49,3 млн доларів США через його причетність до скандалу (з державним фондом – ред.) 1MDB», - йдеться у повідомленні.

Вищий суд Куалу-Лумпур визнав 67-річного Разака винним за всіма сімома звинуваченнями, включаючи відмивання грошей, зловживання владою та зловживання довірою. Судді визнали обґрунтованою доказову базу прокурорів, яка підтверджує, що колишній очільник уряду Малайзії отримав на власні банківські рахунки 10 млн доларів із державного фонду 1MDB.

Під час розгляду справи у суді ексглава уряду не визнавав своєї провини і заявляв, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Читайте також: США ввели санкції проти колишніх міністрів Венесуели

Зазначається, що проти Разака, який очолював уряд Малайзії з 2009 до 2018 року, ще тривають чотири суди з десятками звинувачень, які також пов’язаних із державним фондом 1MDB.