Антиурядові протести у Багдаді: двоє демонстрантів загинули, десятки поранені

Унаслідок сутичок поліції і демонстрантів під час антиурядових протестів у Багдаді, столиці Іраку, загинули двоє протестувальників і ще 21 особа поранена.

Про це заявили в групі моніторингу з прав людини, а також місцеві чиновники, повідомляє АР.

«Двоє антиурядових демонстрантів були вбиті і 21 поранений у Багдаді в результаті нових сутичок між демонстрантами та іракськими силами безпеки», - йдеться у повідомленні.

Напруженість між силами безпеки і демонстрантами зросла, коли десятки демонстрантів відрізали дорогу, яка сполучає два головні перехрестя - площу Таяран і площу Тахрір. Деякі протестувальники палили шини, в той час як інші скандували гасла про відключення електрики. Іракська поліція в результаті застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Як зазначає видання, у жовтні в Багдаді і по всьому шиїтському півдню Іраку спалахнули масові антиурядові протести - демонстранти засуджували корупцію в уряді, безробіття і погане соціальне обслуговування.

Протести призвели до відставки прем'єр-міністра Аделя Абдул-Махді. Його наступник Мустафа аль-Кадхімі зіткнувся з безпрецедентною економічною кризою, спричиненою зниженням цін на нафту і зростанням кількості випадків зараження коронавірусом. Крім того, на тлі літньої спеки в Іраку почалися проблеми з браком електроенергії.

Фото: АА