Теракт на півночі Сирії: від підриву мотоцикла постраждали 12 осіб

Унаслідок вибуху замінованого мотоцикла у сирійській провінції Ідліб поранення дістали 12 осіб, здебільшого діти.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Мотоцикл, завантажений вибухівкою, було підірвано ввечері у центрі міста. Постраждали 12 людей, переважно це діти», - йдеться у повідомленні.

Поранених доправили до лікарні. Перехожі намагалися загасити пожежу, яка виникла після вибуху.

Зазначається, що невдовзі в цьому ж районі розірвалася шумова бомба, спричинивши паніку.

Як повідомлялося, 19 липня унаслідок підриву автомобіля, завантаженого вибухівкою, в сирійській провінції Алеппо загинули п'ятеро осіб, близько 85 дістали поранення.

Фото: cnnturk.com