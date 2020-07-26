Ураган "Ганна" дістався узбережжя Техасу

Потужний ураган "Ганна" досяг узбережжя американського Техасу. У частині штату оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє Euronews.

"З наближенням урагану «Ганна» на Техас губернатор оголосив режим надзвичайного стану для 32 округів, оскільки швидкість вітру становить 145 кілометрів на годину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, є побоювання, що потужний град разом з дощем можуть спричинити смерчі. Планується відкрити сотні притулків для евакуації по всьому штату.

Читайте також: На США насувається потужний атлантичний ураган

Нині ураган трохи ослаб - до 137 кілометрів на годину.

Це перший ураган на узбережжі Атлантичного океану в 2020 році.

Фото: Alice Marie