У Берліні позашляховик в’їхав у натовп: семеро постраждалих

У німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши 7 людей.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на пожежну та поліцейську служби Берліна.

«З причин, які ще не з’ясовані, автомобіль з’їхав з проїжджої частини та виїхав на тротуар. 7 людей зазнали травми, з них 3 – у важкому стані», - інформує у Twitter пожежна служба, яка відправила на місце події 60 рятувальників і вертольоти.

Майже два десятки перехожих, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи. На місці працюють поліцейські і слідчі з собаками.

За повідомленням поліцейського управління Берліна у Twitter, водія затримано. Ним виявився 24-річний чоловік. Чорний позашляховик має номерний знак Естонії, водій живе у Берліні.

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Наїзд стався о 7.20 ранку на Гарденбергплац поруч з залізничним вокзалом Zoo (Зоопарк).

#Update zum #Verkehrsunfall am #Hardenbergplatz



Wir waren mit rund 60 Einsatzkräften, darunter beiden Berliner Rettungshubschraubern, rund 2 Stunden im Einsatz. Die Ursachenermittlung übernimmt nun die Polizei. #EstuK#wirrettenBerlin pic.twitter.com/yHBL2o0URx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

Поліція вважає, що наразі, скоріш за все, не йдеться про політичну чи релігійну мотивацію. Молодий чоловік міг не впоратися з керуванням автомобілем.

Фото: Spreepicture