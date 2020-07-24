У Греції третю добу гасять масштабну лісову пожежу

На півдні Греції у селищі Кенхреі вже третю добу триває спецоперація з гасіння масштабної лісової пожежі.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Чотири літаки з водою та шість гелікоптерів намагаються загасити масштабну лісову пожежу, яка триває третю добу, поблизу селища Кенхреі у Коринфії», - йдеться у повідомленні.

У спецоперації беруть участь 367 пожежників, 92 пожежні автомобілі. Також приєдналися волонтери.

Наразі внаслідок стихійного лиха ніхто не постраждав.

У районі Агії Іріні, що у Кефалонії, вчора також спалахнула пожежа у лісі. Там працюють 34 пожежники та 10 пожежних автомобілів. Полум’я вже частково вдалося взяти під контроль.

Як повідомлялося, 21 липня грецькі пожежники намагалися загасити масштабну лісову пожежу поблизу селища Кенхреі на сході Пелопоннеса.

Фото: Ekathimerini