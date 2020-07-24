Біля узбережжя Мексики стався землетрус

Біля узбережжя Мексики стався землетрус

Укрінформ
Поблизу узбережжя Мексики стався потужний землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,5 стався біля узбережжя Оахака, Мексика", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 6,6 км. Землетрус стався о 06:19 за київським часом.

Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.

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Як повідомлялося, 25 червня внаслідок землетрусу магнітудою 7,5 неподалік від міста Оахака-де-Хуарес у мексиканському штаті Оахака загинули 10 людей, ще 23 отримали травми.

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