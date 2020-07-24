Біля узбережжя Мексики стався землетрус

Поблизу узбережжя Мексики стався потужний землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,5 стався біля узбережжя Оахака, Мексика", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 6,6 км. Землетрус стався о 06:19 за київським часом.

Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.

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Як повідомлялося, 25 червня внаслідок землетрусу магнітудою 7,5 неподалік від міста Оахака-де-Хуарес у мексиканському штаті Оахака загинули 10 людей, ще 23 отримали травми.