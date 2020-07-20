Біля Перу стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу узбережжя Перу стався потужний землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,3 стався за 88 км від Сантьяго де Као, Перу", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр зареєстрований на глибині 39,5 км. Землетрус стався о 04:50 за київським часом.
Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.
Як повідомлялося, в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7, попередження про цунамі не надходило.