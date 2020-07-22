На півдні Греції горить ліс

Грецькі пожежники намагаються загасити масштабну лісову пожежу, яка спалахнула на півдні країни.

Про це повідомляє Ekathimerini із посиланням на рятувальників.

«Грецькі пожежники намагаються встановити контроль за великою лісовою пожежею у приморському селищі Кенхреі, на сході Пелопоннеса», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, місцева влада превентивно евакуювала жителів та дітей з літнього табору, бо полум’я наблизилося до військової бази, де зберігаються вибухові пристрої.

Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду. Проте відомо, що в операції з гасіння масштабної пожежі задіяні понад 70 пожежників, 5 гелікоптерів та 2 літаки.

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Зазначається, що гасіння ускладняються через сильні пориви вітру.

До місця стихійного лиха відбув керівник Служби з надзвичайних ситуацій для координації дій.

Фото: Ekathimerini