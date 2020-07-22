На півдні Греції горить ліс
Про це повідомляє Ekathimerini із посиланням на рятувальників.
«Грецькі пожежники намагаються встановити контроль за великою лісовою пожежею у приморському селищі Кенхреі, на сході Пелопоннеса», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, місцева влада превентивно евакуювала жителів та дітей з літнього табору, бо полум’я наблизилося до військової бази, де зберігаються вибухові пристрої.
Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду. Проте відомо, що в операції з гасіння масштабної пожежі задіяні понад 70 пожежників, 5 гелікоптерів та 2 літаки.
Зазначається, що гасіння ускладняються через сильні пориви вітру.
До місця стихійного лиха відбув керівник Служби з надзвичайних ситуацій для координації дій.
Фото: Ekathimerini