Від повені у Сомалі постраждали десятки тисяч осіб

Унаслідок раптових паводків на південному сході Сомалі понад 15 тисяч осіб були вимушені евакуйовуватися.

Унаслідок раптових паводків на південному сході Сомалі понад 15 тисяч людей були вимушені евакуйовуватися. Про це із посиланням на міністерство гуманітарних справ Сомалі повідомляє Сіньхуа. Зазначається, що загалом від спровокованих зливами паводків постраждали близько 37 тисяч сомалійців. “Паводки заважають економічній діяльності, шкодять мережам зв’язку й дорогам у місті, а також впливають на засоби до існування жителів”, - заявили у міністерстві. Сіньхуа додає, що Сомалі вже й так страждає від наслідків пандемії COVID-19 й вторгнення пустельної сарани на півночі країни.

Міністр гуманітарних справ та надзвичайних ситуацій Сомалі Хамза Саїд Хамза закликав міжнародні гуманітарні агентства негайно відреагувати на ситуацію в країні, надавши допомоги місцевому населенню. “Потреби жителів вражених населених пунктів у питній воді, продуктах харчування, притулку та охороні здоров’я - величезні”, - наголосив Хамза. За його словами, лише у столиці країни паводки призвели до вимушеного переселення близько 1200 жителів.

Фото: thestar.com.my