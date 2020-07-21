Свобода віросповідання: переговори між Сербією та Чорногорією знову провалилися

Довгоочікувані дводенні перемовини між Сербською православною церквою та чорногорським урядом з приводу врегулювання конфлікту навколо закону про свободу віросповідання завершилися безрезультатно.

Про це повідомляє чорногорський портал Vijesti.

«Після вчорашніх переговорів діалог між представниками сторін продовжився сьогодні (у вівторок – ред.), проте без жодних результатів. Уряд Чорногорії та Митрополія чорногорсько-приморської СПЦ не підписали жодних домовленостей», - йдеться в повідомленні.

Переговори щодо закону про свободу віросповідання та правовий статус релігійних громад тривали на експертному рівні в столиці країни – Подгориці.

Після завершення цієї зустрічі представники сторін прокоментували її невдалі підсумки.

Так, прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що «переговори між правовими експертами уряду та Митрополії чорногорсько-приморської закінчилися без результатів усупереч численним поступкам з боку влади». І додав, що метою уряду є ліквідувати поділи та незгоди в православному середовищі країни.

А зі свого боку Єпископська рада СПЦ в Чорногорії наголосила, що діалог слугував виключно для «політичного маркетингу» уряду.

Наприкінці минулого року парламент Чорногорії прийняв суперечливий закон про свободу віросповідання, який викликав величезне обурення серед духовенства та пастви СПЦ в Чорногорії – найбільшої конфесії цієї балканської держави. Церковна сторона вважає цей нормативний акт дискримінаційним та таким, що має на меті відчуження майна в Митрополії чорногорсько-приморської СПЦ. Адже один із пунктів цього закону передбачає повернення у «державну власність» всіх релігійних об’єктів, збудованих до 1918 року (об’єднання Чорногорії з Сербією), на які церква не зможе довести юридично свої права. З того часу в Чорногорії регулярно відбуваються масові протестні хресні ходи (літії), які, щоправда, зупинилися у період пандемії та карантину.

Фото: Savo Prelević