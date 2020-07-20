У Новій Зеландії розробили нову систему "вулканічної сигналізації"

Спеціалісти з Нової Зеландії винайшли нову систему попередження вулканічної активності, що може допомогти при прогнозуванні вивержень.

Про це повідомляє BBC.

"Новозеландські вчені розробили нову систему попередження активності вулканів, яка, за їх словами, могла би вчасно підняти тривогу перед катастрофічним виверженням на Уайт Айленді торік", - йдеться в повідомленні.

Тоді під час виверження вулкана Вакаарі на горі перебувала група туристів. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 людина.

Науковці зазначають, що нова систему використовує машинні алгоритми для аналізу в режимі реального часу інформації, яка прогнозує майбутні потенційні виверження вулканів.

Один із розробників цього проєкту з Оклендського університету зазначив, що "попередня система вулканічної сигналізації була занадто повільною". Саме через це туристи й потрапили в смертельну пастку під час пробудження вулкана на Уайт Айленді.