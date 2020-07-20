У Вашингтоні відкрили стрілянину на людній вулиці, є загиблий та поранені
Про це повідомляє місцева редакція каналу NBC4
«Один чоловік загинув, вісім були поранені в неділю ввечері, коли підозрювані відкрили вогонь на людній частині вулиці у кварталі Колабія Гейтс», - йдеться у повідомленні.
Стрілянина сталася близько 17:00 (01:00 за київським часом) на перетині 14-ої вулиці і Спрінг-роуд.
При цьому рятувальники повідомили телеканалу, що в результаті стрілянини поранення отримали дев’ять осіб.
На сторінці департаменту поліції округу Колумбії в Twitter наводиться опис людей, підозрюваних у стрілянині. У заяві наголошується, що один з підозрюваних був одягнений в чорну толстовку, а інший — в сіру. В останній раз їх бачили в темно-синьому або чорному автомобілі з тонованим склом. Наразі триває розслідування.
Фото: nbcwashington.com