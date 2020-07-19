В американському місті Піорія сталася стрілянина: 12 поранених

У штаті Іллінойс у місті Піорія у ніч проти неділі сталася стрілянина, внаслідок якої отримали поранення дванадцять людей.

Про це інформує WGLT.

"Управління поліції Піорії розслідує стрілянину, що спричинила поранення десятка людей на березі місцевої річки в неділю вранці", - йдеться у повідомленні.

Офіцер поліції Піорії Емі Дотсон заявив, що поліцейськіпоранені отримали повідомлення про інцидент о 4:45 ранку. У районі, на момент початку стрілянини, зібралося близько 200 людей.

Дванадцять людей отримали вогнепальні поранення. Двох людей перевезли до шпиталю швидкою допомогою, а ще 10 - приватним транспортом.

Дотсон сказав, що двоє постраждалих знаходяться у важкому стані, з вогнепальними пораненнями в шию.

Інформації про затриманих наразі немає. Поліція проводить розслідування інциденту.