Повінь і зсуви в Індонезії забрали 36 життів
Про це повідомляє Сіньхуа.
«Через паводки і зсуви у провінції Південний Сулавесі загинули 36 осіб і серйозно пошкоджені будинки та різні об'єкти інфраструктури. При цьому понад 3 тис. людей були змушені залишити свої будинки», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти.
Офіційний представник Національного агентства боротьби зі стихійними лихами Індонезії Радітья Джаді підкреслив, що у рятувальній операції беруть участь 359 працівників відомства.
За його словами, сильні потоки води з багном і піском, затопили понад 4 тис. будинків. Крім того, паводки знищили дорогу на ділянці майже 13 км, дев'ять мостів, 13 культових споруд, дев'ять шкільних і вісім офісних будівель.
Фото: twitter.com/ajplus