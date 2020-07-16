Берлін обурений американськими санкціями проти Nord Stream 2

У Берліні вважають оголошення Вашингтоном про включення до санкційного закону обмежувальних заходів проти газогону Nord Stream 2 протиправним.

Про це заявив 16 липня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у зв’язку з відповідним рішенням США, повідомляє Укрінформ.

"Оголошуючи заходи, які загрожують санкціями також європейським компаніям, уряд США нехтує правом і суверенітетом Європи вирішувати, звідки і як ми отримуємо нашу енергію. Європейська енергетична політика проводиться в Європі, а не у Вашингтоні. Ми чітко відкидаємо екстериторіальні санкції", - заявив Маас.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів уряд Німеччини проводив численні переговори з США.

"Ми чітко дали зрозуміти свою позицію: ми вважаємо неправильним запровадження санкцій серед партнерів. Нам потрібно спільна трансатлантична позиція щодо санкцій проти Росії. Ці зусилля ще більше ускладнюються останнім рішенням США", - сказав глава МЗС.

Між тим у Міністерстві економіки та енергетики ФРН "взяли до відома" слова держсекретаря США Майка Помпео про те, що учасники Nord Stream 2 підпадуть під санкційний закон CAATSA (протидія противникам Америки шляхом запровадження санкцій – ред.). У відомстві піддали критиці нові погрози США щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів до учасників будівництва газопроводу від Росії до Німеччини.

"Берлін відкидає екстериторіальні санкції Вашингтона, оскільки вважає їх такими, що суперечать міжнародному праву", - заявили в Мінекономіки.

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Як повідомлялося, 15 липня офіційний Вашингтон оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій) російських проєктів "Північний потік – 2" та другої нитки "Турецького потоку".

"Державний департамент оновив повноваження в межах закону CAATSA, включивши до нього проєкти "Північний потік – 2" та другу нитку "Турецького потоку". Ця дія створює вірогідність запровадження санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами", - наголосив глава Державного департаменту Майк Помпео.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.