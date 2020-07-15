У штаті Колорадо виявили заражену бубонною чумою білку

На території американського штату Колорадо було виявлено інфіковану бубонною чумою білку.

Про це повідомляє ABC.

«Місцеві медики оголосили, що одна з білок у Колорадо виявилася за підсумками тесту заражена бубонною чумою. Влада містечка Моррісон неподалік Денвера заявила, що це перший подібний випадок у цьому році», - йдеться в повідомленні.

Так, у вівторок представник департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон сказав, що на території міста Моррісон було помічено, щонайменше, 15 мертвих білок. Один з трупів був протестований на чуму, аналізи виявилися позитивними.

«Чума - це інфекційне захворювання, що викликається бактерією Yersinia pestis, і нею можуть заразитися люди і домашні тварини, в разі якщо не буде вжито належних заходів», - йдеться в заяві влади округу Джефферсон.

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Як відомо, люди можуть заразитися бубонною чумою через укуси бліх, які переносять цю хворобу, або при прямому контакті з кров'ю або тканинами інфікованих тварин, в тому числі при кашлі або від укусів. За даними департаменту охорони здоров'я округу Джефферсон, кішки особливо сприйнятливі до чуми і можуть померти від зараження, якщо вчасно не отримають лікування

Серед симптомів чуми - раптове підвищення температури, озноб, головний біль, нудота, сильний біль і набряк лімфатичних вузлів, які виникають протягом двох-семи днів після зараження. При ранній діагностиці чуму можна ефективно вилікувати за допомогою антибіотиків, повідомила влада округу, рекомендувавши всім, у кого є подібні симптоми, своєчасно звернутися за медичною допомогою.

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