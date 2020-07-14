У Монголії від бубонної чуми помер підліток

Про це у вівторок заявив речник Міністерства охорони здоров’я країни Дорж Нарангерел, повідомляє Independent.

«Результат тесту на полімеразну ланцюгову реакцію у понеділок вночі показав, що причиною смерті 15-річного хлопця стала бубонна чума», - сказав речник.

За його словами, підлітку стало зле у неділю, помер він по дорозі до місцевої лікарні.

Зазначається, що підліток з’їв з двома друзями страву з м’ясом бабака за три дні до смерті. Нині на самоізоляції знаходяться його двоє товаришів та ще 15 осіб, з ким контактував загиблий.

Минулого тижня стало відомо, що у Внутрішній Монголії, автономний регіон на півночі Китаю, запідозрили випадок захворювання на бубонну чуму.

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Бубонна чума — одна з клінічних форм чуми — зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби. Симптоми: гарячка, тяжка інтоксикація. Характеризується ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів. Висока летальність.

Хворі на чуму підлягають обов'язковій негайній госпіталізації у спеціалізовані стаціонари, які працюють у суворому протиепідемічному режимі. При підозрі на чуму негайно розпочинають етіотропну терапію без очікування результатів лабораторного підтвердження.

Фото: CTK / Global Look Press