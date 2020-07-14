У США відклали першу за 17 років страту на федеральному рівні

Суд у США відклав виконання першого за останні 17 років смертного вироку, ухваленого на федеральному рівні.

Про це повідомляє BBC.

"Американська суддя наказала відтермінувати першу за 17 років смертну кару на федеральному рівні - за декілька годин до того як вона мала відбутися", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, суддя Таня Чуткан заявила, що у міністерства юстиції США залишаються невирішеними деякі юридичні нюанси.

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Як повідомлялося, у понеділок у США мав бути виконаний перший протягом останніх 17 років смертний вирок, ухвалений на федеральному рівні. Даніель Льюїс Лі зі штату Індіана, засуджений за вбивство трьох членів однієї родини, яке скоїв ще 1996 року, мав отримати смертельну ін'єкцію.

Наприкінці червня верховний суд США ухвалив рішення, що створює можливості для відновлення смертної кари на федеральному рівні.