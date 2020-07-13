Попри критику ЄС Штати проведуть першу за 17 років страту

У понеділок у США планується проведення першої за останні 17 років страти на федеральному рівні.

Про це інформує BBC.

"Перша федерального рівня страта у США за понад 17 останніх років має відбутися в Індіані у понеділок, на виконання постанови апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Даніель Льюїс Лі та його співучасник були засуджені за вбивство трьох членів однієї родини ще 1996 року.

Деякі з родичів жертв виступають проти його страти та намагалися затримати її реалізацію, кажучи, що відвідування процесу ставить їх під небезпеку зараження коронавірусом.

Але постанова означає, що страта шляхом смертельної ін'єкції має відбутися.

Напередодні апеляційний суд скасував рішення суду нижчої інстанції, який поставив процес реалізації страти 47-річного Лі на паузу, постановивши, що жоден федеральний закон чи постанова не дають потерпілій стороні право відвідувати процес страти.

У своїй постанові апеляційний суд поставив, що у позові родичів жертв "немає будь-якої аргументованої правової підстави, і тому він необгрунтований".

Як повідомлялося, наприкінці червня Верховний суд США ухвалив рішення, яке створює можливості для відновлення смертельної кари в країні на федеральному рівні.

Усього, з 1970 року в Сполучених Штатах страчено понад 1,5 тис. в'язнів, причому майже 40% у штаті Техас.

Європейський Союз засудив рішення США поновити виконання в країні смертних вироків та закликав адміністрацію США переглянути таке рішення.