В Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб

Щонайменше 11 осіб потонули на закритому владою Єгипту пляжі поблизу Олександрії.

Про це, в п'ятницю, 10 липня, повідомляє портал Al Balad.

"Десять людей потонули одночасно, намагаючись врятувати дитину, яка тонула", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пляж був закритий у зв'язку з заходами проти коронавірусу, тому рятувальників на ньому не було. Загиблі прийшли туди рано вранці, оскільки хотіли уникнути патрулів поліції.

На цей час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Їм вдалося витягти з води вже шість тіл.

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Повідомляється, що місцеві жителі раніше прозвали його "пляжем смерті". Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.

Нагадаємо: наразі у Єгипті через епідемію коронавірусу закриті всі пляжі, окрім готельних.