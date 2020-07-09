Зливи у Японії: кількість жертв зросла до 60
Укрінформ
У Японії щонайменше 60 людей загинули внаслідок стихійного лиха, спричиненого сильними зливами.
Про це повідомляє Kyodo News.
«Унаслідок злив загинуло вже 60 людей у регіоні Кюсю. Ще 13 зникли безвісти», - йдеться у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, вже 59 річок вийшли зі своїх берегів у префектурі Кумамото. Ще у 18 префектурах сталося щонайменше 123 зсувів ґрунту.
Понад чотири тисячі людей виявилися заблокованими в результаті стихійного лиха.
За даними метеорологів, сильні зливи в регіоні триватимуть до неділі.
Раніше повідомлялося про 52 загиблих у Японії через зливи.
Фото: Kyodo