Зливи у Японії: кількість жертв зросла до 60

У Японії щонайменше 60 людей загинули внаслідок стихійного лиха, спричиненого сильними зливами.

Про це повідомляє Kyodo News.

«Унаслідок злив загинуло вже 60 людей у регіоні Кюсю. Ще 13 зникли безвісти», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, вже 59 річок вийшли зі своїх берегів у префектурі Кумамото. Ще у 18 префектурах сталося щонайменше 123 зсувів ґрунту.

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Понад чотири тисячі людей виявилися заблокованими в результаті стихійного лиха.

За даними метеорологів, сильні зливи в регіоні триватимуть до неділі.

Раніше повідомлялося про 52 загиблих у Японії через зливи.

Фото: Kyodo