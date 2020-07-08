Два університети США позиваються до Трампа
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
"Гарвардський університет та Массачусетський технологічний інститут подали до Федерального суду на адміністрацію Трампа у зв'язку з новими правилами, що забороняють іноземним студентам залишатися в США під час навчального процесу, який проходитиме цілком в Інтернеті восени", - йдеться у повідомленні.
Навчання онлайн запровадили у більшості навчальних закладів у США через пандемію коронавірусу.
Відтак, іноземним студентам, які зараз перебувають у США, можуть не продовжити студентські візи та депортувати їх з країни.
Як повідомлялося, наприкінці червня президент США Дональд Трамп розпорядився про розширення обмежень щодо використання віз, які дозволяють іноземним громадянам тимчасово працювати в США, а також перебувати в країні з інших причин.
Зокрема, іноземні студенти, які через пандемію коронавірусу (COVID-19) перейшли на онлайн-навчання, не зможуть залишатися у Сполучених Штатах.
Фото: The White House