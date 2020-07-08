Два університети США позиваються до Трампа

Два престижні американські ВНЗ - Гарвардський університет та Масачусетський технологічний інститут подали до суду позови проти адміністрації президента США Дональда Трампа через відмову іноземним студентам перебувати на території США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Гарвардський університет та Массачусетський технологічний інститут подали до Федерального суду на адміністрацію Трампа у зв'язку з новими правилами, що забороняють іноземним студентам залишатися в США під час навчального процесу, який проходитиме цілком в Інтернеті восени", - йдеться у повідомленні.

Навчання онлайн запровадили у більшості навчальних закладів у США через пандемію коронавірусу.

Відтак, іноземним студентам, які зараз перебувають у США, можуть не продовжити студентські візи та депортувати їх з країни.

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Як повідомлялося, наприкінці червня президент США Дональд Трамп розпорядився про розширення обмежень щодо використання віз, які дозволяють іноземним громадянам тимчасово працювати в США, а також перебувати в країні з інших причин.

Зокрема, іноземні студенти, які через пандемію коронавірусу (COVID-19) перейшли на онлайн-навчання, не зможуть залишатися у Сполучених Штатах.

Фото: The White House