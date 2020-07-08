У Нью-Джерсі сталася стрілянина, четверо загиблих

В американському місті Патерсон, штат Нью-Джерсі, сталася стрілянина. Унаслідок інциденту щонайменше сім людей отримали ушкодження, а четверо з них померли.

Про це повідомляє телеканал ABC.

"Унаслідок стрілянини у Патерсоні, штат Нью-Джерсі, було поранено сім людей, четверо з них смертельно", - йдеться у повідомленні.

Троє інших потерпілих вже залишили лікарню, їх поранення виявилися легкими.

Стрільцю вдалося втекти з місця події на авто.

Поліція почала розслідування. Наразі мотиви нападника невідомі. Затриманих унаслідок інциденту поки немає.