У Нью-Джерсі сталася стрілянина, четверо загиблих
Укрінформ
В американському місті Патерсон, штат Нью-Джерсі, сталася стрілянина. Унаслідок інциденту щонайменше сім людей отримали ушкодження, а четверо з них померли.
Про це повідомляє телеканал ABC.
"Унаслідок стрілянини у Патерсоні, штат Нью-Джерсі, було поранено сім людей, четверо з них смертельно", - йдеться у повідомленні.
Троє інших потерпілих вже залишили лікарню, їх поранення виявилися легкими.
Стрільцю вдалося втекти з місця події на авто.
Поліція почала розслідування. Наразі мотиви нападника невідомі. Затриманих унаслідок інциденту поки немає.