У Чикаго сталася стрілянина, серед загиблих діти

У місті Чикаго сталася стрілянина на сімейній вечірці з нагоди Дня незалежності США, унаслідок чого загинули п'ять осіб, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє AP.

"Серед п'яти людей застрелених у Чикаго на сімейній вечірці четвертого липня 7-річна дівчина та хлопчик-підліток", - повідомила місцева поліція.

Зазначається, що четверо невідомих чоловіків відкрили вогонь по групі людей та зникли з місця події. Двоє жертв загинули на місці, ще двоє, зокрема 14-річний підліток, померли у лікарні.

Крім того, поранення отримали чотири людини, один з поранених знаходиться у критичному стані, а інші три - у стабільному стані,

Підозрювані вийшли з автівки та почали стріляти у натовп, повідомили у поліції. Заарештувати злочинців поки не вдалося.

Фото: Tyler LaRiviere / Sun-Times