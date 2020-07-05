У США - стрілянина у нічному клубі, є загиблі й поранені
Укрінформ
В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.
Про це повідомляє AP.
"Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені", - поінформували в офісі шерифа округу Грінвілл.
Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється.
Наразі жодна особа не затримана у зв'язку з інцидентом. Поліція проводить розслідування причин стрілянини.
Фото: twitter.com/wyffnews4