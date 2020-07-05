У США - стрілянина у нічному клубі, є загиблі й поранені

В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

Про це повідомляє AP.

"Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені", - поінформували в офісі шерифа округу Грінвілл.

Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється.

Наразі жодна особа не затримана у зв'язку з інцидентом. Поліція проводить розслідування причин стрілянини.

Фото: twitter.com/wyffnews4