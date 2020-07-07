У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу

У Грузії пожежники вже третій день намагаються загасити лісову пожежу в горах Сванетії.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

«Третій вертоліт прикордонної поліції МВС Грузії сьогодні на світанку долучився до гасіння пожежі в горах біля села Хаїші Местійського району», - йдеться у повідомленні.

За даними Служби управління надзвичайними ситуаціями, загалом у Сванетії працює 110 пожежників і 7 пожежно-рятувальних одиниць техніки, а також три вертольоти.

Лісову пожежу в Местіа гасять вже третю добу. Роботи з її локалізації не припинялися всю ніч. Пожежним бригадам важко працювати через складний рельєф місцевості, вітер і спеку.

Наразі ситуація під контролем.

Поблизу палаючого лісу проживає 11 сімей. Через значне задимлення з цих будинків були евакуйовані діти, а за потреби рятувальники готові евакуювати всіх мешканців.