У США зіткнулися й потонули в озері два літаки, є загиблі

Унаслідок зіткнення двох невеликих літаків над озером в американському штаті Айдахо загинуло восьмеро людей.

Про це повідомляє CNN із посиланням на поліцію в окрузі Кутенай.

«Восьмеро людей вважаються загиблими після зіткнення двох літаків над озером Кьор Д’Ален в Айдахо», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у неділю після обіду після прибуття на місце інциденту були виявлені два тіла ще до того, як самі літаки потонули у воді.

Поліцейські вважають, що ще шестеро людей також загинули, проте, їхні тіла ще досі не знайдені.

Зазначається, що наразі слідчі встановлюють всі обставини аварії та намагаються з’ясувати, скільки всього було пасажирів на борту кожною літака.

За словами представника місцевої поліції, підняття на поверхню самих літаків відбудеться сьогодні або завтра.

Фото: CNN