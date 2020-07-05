В Ірані за добу померли 163 особи, хворі на COVID-19

В Ірані за добу зафіксовано 163 летальні випадки унаслідок пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє агенція FARS.

"На жаль, протягом останніх 24 годин втратили життя 163 людини, а (загальна) кількість загиблих зросла до 11 571", - заявила речниця Міністерства охорони здоров'я Ірану Сіма Садат Ларі.

Вона додала, що загалом у країні підтверджено 240 438 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2560 протягом останньої доби.

Речниця МОЗ зазначила, що 201 330 пацієнтів уже подолали недугу.

За її словами, в Ірані на сьогодні проведено 1 794 727 тестів на коронавірус.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 11 416 898 випадків зараження коронавірусом, з них 534 273 летальні, одужало 6 465 297 осіб.

Фото з сайту en.farsnews.ir